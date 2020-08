Presedintele clubului de fotbal Chindia Targoviste, Marcel Ghergu, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, ca in urma testarilor au fost depistate sapte cazuri noi de COVID-19 in cadrul lotului si al staff-ului tehnic, dar a precizat ca partida cu FC Dinamo de luni, din cadrul etapei a II-a a Ligii I, se va disputa conform programarii initiale. "La ultima testare efectuata au fost depistate alte sapte cazuri de coronavirus in cadrul lotului de jucatori si al staff-ului tehnic. Mai exact este vorba despre 3 jucatori si 4 membri ai staff-ului. Dar meciul cu Dinamo nu va fi influentat, se va juca luni,…