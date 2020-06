Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Ural a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Tambov, intr-un meci din etapa a XXIV-a a campionatului Rusiei, in care Eric Bicfalvi a inscris ambele goluri ale gazdelor si a fost eliminat.Bicfalvi a marcat in minutele 20 (penalti) si 70, potrivit news.ro.…

- Slavia Praga a castigat titlul in Cehia. Nicolae Stanciu si suporterii Slaviei n-au mai tinut cont de masurile de distantare sociala. Stanciu a dat 4 goluri si 8 pase decisive in acest sezon.Nicolae Stanciu a castigat titlul in Cehia, cu Slavia Praga, dupa victoria 1-0 cu Viktoria Plzen. Internationalul…

- Slavia Praga, echipa internationalului roman Nicolae Stanciu, a castigat titlul de campioana a Cehiei la fotbal pentru al doilea an consecutiv, dupa victoria obtinuta miercuri pe teren propriu, cu scorul de 1-0, in derby-ul cu Viktoria Plzen, formatia aflata pe locul secund. Cu Stanciu…

- Atacantul roman Raul Rusescu a marcat doua goluri pentru Giresunspor, care a invins-o pe Adanaspor cu scorul de 3-1, vineri seara, pe teren propriu, in etapa a 29-a a ligii secunde de fotbal din Turcia. Oaspetii au deschis scorul prin Celil Yuksel (59), dar Ahmet Kesim (65) a restabilit…

- Starul argentinian Lionel Messi, atacantul echipei FC Barcelona, se afla la cel de-al 12-lea sezon consecutiv in care reuneste sa inscrie cel putin 20 de goluri in prima liga a campionatului de fotbal al Spaniei, scrie cotidianul El Mundo Deportivo. Decarul gruparii "blaugrana" a marcat sambata ultimul…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol si a dat doua pase decisive pentru Slavia Praga, in meciul castigat cu scorul de 5-0 in fata formatiei FK Jablonec, sambata, pe teren propriu, in etapa a 26-a a campionatului de fotbal al Cehiei. Stanciu a deschis scorul din penalty, in min. 21, si a…

- Fotbalistul roman Alexandru Baluta a marcat golul victoriei echipei Slovan Liberec, 1-0 cu SK Dynamo Ceske Budejovice, miercuri seara, in deplasare, in etapa a 25-a a campionatului Cehiei. Baluta a marcat in 50 al partidei, fostul jucator al Universitatii Craiova fiind primul fotbalist roman care inscrie…

- Atacantul roman Claudiu Keseru si-a prelungit cu doi ani contractul cu campioana Bulgariei la fotbal, Ludogoret Razgrad, a anuntat, marti, clubul de la sud de Dunare, pe site-ul sau oficial. ''Sunt foarte fericit sa raman aici inca doi ani. Sunt cinci ani frumosi de cand sunt aici si ma simt…