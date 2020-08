Bayern Munchen a cucerit trofeul Ligii Campionilor la fotbal, editia 2020-2021, dupa ce a invins-o pe Paris Saint-Germain cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, in finala jucata pe Estadio da Luz din Lisabona.



Bayern si-a trecut in palmares al saselea sau trofeu in cea mai importanta competitie intercluburi de pe continent (Cupa Campionilor Europeni/Champions League), dupa editiile din 1974, 1975, 1976, 2001 si 2013. Bavarezii au mai jucat alte cinci finale, in 1982, 1987, 1999, 2010, 2012. Pentru PSG a fost prima sa finala in aceasta competitie, parizienii cucerind pana acum doar…