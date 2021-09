Stiri pe aceeasi tema

- Fostul CEO al ING Bank din perioada in care Florin Cițu a lucrat acolo, Mișu Negrițoiu, susține ca l-a dat afara pe actualul premier pentru ca era ”un mic șatrap, foarte invechit” și ”credea ca poate sa faca orice”. „Bogdan, USR PLUS sunt singurii care pot duce Romania mai departe. Nu voi,…

- Mișu Negrițoiu, fostul sef al lui Florin Citu la ING Bank Romania, a dezvaluit, intr-un comenariu la o postare a lui Rares Bogdan, de ce l-a scos din banca pe actualul premier, informeaza G4media. Misu Negritoiu, fost CEO ING Bank Romania, l-a caracterizat pe Citu ca fiind „un mic satrap, foarte invechit”,…

- Președintele PNL Ludovic Orban susține ca actuala campanie interna din PNL este cea mai urata pe care a trait-o in ultimii 30 de ani in politica. El a vorbit despre colegi „sunați sa-și retraga Like-urile de pe postarile mele”. „Eu va spun sincer ca am trait din momentul anunțarii candidaturii (lui…

- "Mie nu-mi place sa declar caștigatorul, vad ca unii din echipa competitoare tot anunța victoria. Stiți cum e, cine are convingerea ca poate caștiga nu clameaza Victoria de dimineața pana seara. (...) Uneori ma duc la o conferința județeana, sala ma aplauda, iar apoi președintele organizației scrie…

- Alegerile din PNL fac noi victime. Practic, liberalii au anunțat sambata prin premierul-candidat Cițu, la alegerile PNL București, ca nu-l mai susțin pe Nicușor Dan nici cat il susțineau. Nu știu cat de victima e Nicușor, dar Bucureștiul e deja in perfuzii. Capitala e praf, e „mai praf” decat era sub…

- Deputatul Adrian Miutescu a fost reales, sambata, in functia de presedinte al PNL Arges, impunandu-se in fata contracandidatului sau, avocatul Radu Perianu. „Presedintele PNL Arges, deputatul Adrian Miutescu, a fost reconfirmat azi in functia de lider al organizatiei judetene, cu un scor zdrobitor:…

- Președintele PNL a declarat, cu scurt timp in urma, ca premierul Florin Cițu nu a cerut și nu a avut acordul lui pentru remanierea ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, membru PNL. De altfel, Orban a aratat ca este mulțumit de activitatea de pana acum a miniștrilor liberali. „Eu am mai declarat…

- Departamentul american de stat a publicat raportul anual privind traficul de persoane. Romania se menține in categoria țarilor aflate pe lista de supraveghere la nivel 2 in acest document. Ulterior, premierul Florin Cițu a afirmat ca problema traficului de copii „reprezinta o prioritate” pentru Guvernul…