Meng Hongwei (65 de ani), fost viceministru chinez al securitatii publice, va trebui sa plateasca si o amenda de 2 milioane de yuani (aproximativ 260.000 de euro), a anuntat Tribunalul popular intermediar nr.1 din Tianjin (nordul Chinei).

La 7 octombrie 2018, Meng Hongwei si-a anuntat demisia de la conducerea Interpol, dupa ce sotia sa alertase in ziua precedenta in legatura cu disparitia lui cu 11 zile in urma in China.