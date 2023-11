Fostul primar al Iaşului Gheorghe Nichita, eliberat azi din închisoare Fostul primar al Iașiului, Gheorghe Nichita, va fi eliberat in cursul zilei de astazi din inchisoare. Acest lucru este posibil dupa ce Tribunalul Vaslui a respins miercuri contestația procurorilor la decizia de liberare condiționata. Decizia este definitiva, fostul edil urmand sa fie eliberat. In urma eliberarii, Gheorghe Nichita nu va mai avea voie sa candideze pentru funcția de edil al orașului pentru o perioada de cinci ani. In urma cu un an, fostul primar al Iașiului a fost incarcerat in penitenciarul Vaslui, dupa ce a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare in dosarul „Amanta”.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

