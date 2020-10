Ziarul Unirea Fostul primar al comunei Cricau și viceprimarul, in CARANTINA dupa ce au avut contact cu persoane depistate pozitiv cu Covid-19 In urma numarului crescut de infectari cu Covid-19 care au afectat toata suprafața țarii noastre, nici edilii din instituțiile statului nu au scapat de repercusiuni. Este și cazul primariei din comuna Cricau. Potrivit informațiilor transmise de catre reprezentanții Primariei, fostul primar al comunei, se afla in prezent in carantina, in... Fostul primar al comunei Cricau și viceprimarul, in CARANTINA dupa ce au avut contact cu persoane depistate pozitiv…