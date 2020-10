Stiri pe aceeasi tema

- Fostul viceguvernator BNR Bogdan Olteanu a fost condamnat definitiv, joi, la 5 ani de inchisoare. Fostul viceguvernator al BNR a fost trimis in judecata de DNA in octombrie 2016, acuzat ca ar fi primit un milion de euro pentru interventii la membri ai Guvernului. Instanța a redus pedeapsa principala…

- Fostul viceguvernator BNR și fost președinte al Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, a fost condamnat definitiv, joi, la 5 ani de inchisoare. El a fost trimis in judecata de DNA in octombrie 2016, acuzat ca ar fi primit un milion de euro pentru interventii la membri ... The post Fostul viceguvernator…

- Curtea Suprema sud-coreeana, cea mai inalta instanta juridica a tarii, a confirmat joi condamnarea pentru coruptie la 17 ani de inchisoare a fostului presedinte Lee Myung-bak, 78 de ani, informeaza AFP si dpa.

- Fostul președinte al Coreei de Sud, Lee Myung-bak, a primit o condamnare definitiva de 17 ani de inchisoare, pentru corupție. Alți patru foști lideri de stat sud coreeni au ajuns dupa gratii.

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor Bogdan Olteanu a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, intr-un dosar in care este acuzat ca a primit un milion de euro de la omul de afaceri Sorin…

- Curtea Suprema sud-coreeana, cea mai inalta instanta juridica a tarii, a confirmat joi condamnarea pentru coruptie la 17 ani de inchisoare a fostului presedinte Lee Myung-bak, 78 de ani, informeaza AFP si dpa. Liderul conservator, care s-a aflat la putere din 2008 pana in 2013, a fost…

- Fostul presedinte al Federatiei Internationale de Atletism, Lamine Diack, a fost condamnat, miercuri, la patru ani de inchisoare, dintre care doi cu executare, pentru coruptie in dosarul de dopaj al Rusiei, informeaza L’Equipe.Diack a fost judecat pentru coruptie activa si pasiva, abuz de…

- In prima instanta, Ghoerghe Nichita fusese condamnat la 4 ani de inchisoare. Fostul primar al Iasiului a fost acuzat de procurorii DNA ca a luat mita 10% dintr-un contract de 70 de milioane de lei. In decembrie 2015, procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Gheorghe Nechita, pe presedintelui…