Fostul ministru UDMR, Cseke Attila, a aprobat proiecte mai ales pentru localitațile cu mulți maghiari, pe ultima suta de metri Fostul ministru al Dezvoltarii, Cseke Attila, a aprobat 58 de contracte in programul „Anghel Saligny”, proiecte in valoare de 587 milioane de lei, in ultimele zile de mandat. Dintre cele 20 de proiecte mari de peste 10 milioane de lei, șapte s-au dus catre localitați cu etnici maghiari, remarca Europa Libera. Controlul asupra Ministerului Dezvoltarii […] Citește Fostul ministru UDMR, Cseke Attila, a aprobat proiecte mai ales pentru localitațile cu mulți maghiari, pe ultima…