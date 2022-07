Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson a demisionat, joi, dupa aproape trei ani la conducerea Marii Britanii și a Partidului Conservator, urmand sa fie inlocuit in funcție dupa ce formațiunea iși va gasi un nou lider. Plecarea lui Johnon, un personaj excentric, care a starnit de multe ori amuzamentul pe internet, a devenit…

- Deputatul conservator britanic Tom Tugendhat a anuntat joi seara ca intra in cursa pentru a-i succeda lui Boris Johnson, deschizand astfel balul candidatilor dupa anuntul demisiei premierului, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este increzut ca politica Marii Britanii fața de Ucraina nu se va schimba dupa ce prim-ministrul Boris Johnson a anunțat ca iși da demisia, transmite Unian . Liderul de la Kiev a declarat aceste declarații in cadrul unui interviu pentru CNN. Președintele Ucrainei…

- Urmatorul lider al Partidului Conservator (Tory) din Marea Britanie urmeaza sa fie si premierul Regatului Unit, iar, potrivit sondajelor, ministrul Apararii ,Ben Wallace, facut popular de razboiul dus de Vladimir Putin impotriva Ucrainei, este favorit, insa presa evoca si alte nume ale unui posibil…

- „Prietenul Ucrainei", Boris Johnson, fara scaun. Ziarele centrale din Regatul Unit prezinta miercuri o perspectiva sumbra pentru premierul Boris Johnson, confruntat cu cea mai mare criza de autoritate dupa demisiile a doi ministri, transmite Reuters. „Sfarsitul jocului", scrie The Times pe prima pagina,…

- Parlamentul a votat un proiect de lege prin care toti demnitarii, de la parlamentari, prefecti sau presedintele tarii primesc intre 880 de lei si 1410 lei brut lunar in plus la salariu. Anuntul a fost facut de deputatul USR Cristian Seidler, membru in Comisia de munca din Camera Deputatilor. In ciuda…