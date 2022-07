Adrian Eugen Ionel, fost director general al Companiei Nationale Unifarm SA, a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucuresti la 6 ani si 8 luni inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca a cerut o mita de 760.000 de euro de la reprezentantii unei firme, in schimbul atribuirii unui contract de achizitie de echipamente de protectie impotriva infectarii cu noul coronavirus, respectiv 250.000 de combinezoane si trei milioane de masti chirurgicale. Potrivit deciziei instantei, Adrian Ionel a primit 4 ani inchisoare pentru abuz in serviciu, 3 ani pentru luare de mita, 3 ani pentru…