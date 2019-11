In urma cu aproape o luna, dr. Alexandru Gigel Guița, fostul comandant al Spitalului Militar de Urgenta „Dr. Ion Jianu” Pitești, s-a inscris in PNL. Saptamana trecuta, doctorul Guița a fost numit președintele Comisiei de Sanatate din PNL Argeș. Este primul medic cu aceasta funcție in noua echipa a liberalilor argeșeni, condusa de Adrian Miuțescu. […]