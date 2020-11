Fostul CEO al Google a solicitat cetățenia Ciprului / "Pașaportul de aur" și controversele din jurul lui Fostul CEO al Google, Eric Schmidt, unul dintre cei mai bogați oameni din America, și familia sa au obținut aprobarea pentru a deveni cetațeni ai națiunii mediteraneene. Deși nu este clar de ce Schmidt a urmarit obținerea cetațeniei cipriote, noul pașaport îi ofera posibilitatea de a calatori în Uniunea Europeana, împreuna cu un regim de impozitare mult mai favorabil, , potrivit unei publicații cipriote, citata de Vox.com.

Miscarea reprezinta un exemplu despre modul în care miliardarii lumii își pot maximiza libertațile și finanțele, bazându-se pe legile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

