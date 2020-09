Stiri pe aceeasi tema

- Fostul comandant al U.M. 02517 Craiova, fostul sau locțiitor, șeful Biroului de dirigenție lucrari, fosta contabila și dirigintele de șantier isi recunosc vinovatia la DNA, primind pedepse intre 1 an și jumatate și 3 ani de inchisoare cu suspendare. Cei cinci ar fi achitat firmei facturi pentru echipamente,…

- Patru ofiteri de la U.M. 02517 Craiova au fost trimisi in judecata de procurorii militari de la DNA, alaturi de o firma si de administratorul ei, pentru abuz in serviciu, complicitate la abuz in service si fals in legatura cuun contract de reabilitare a cazarmei de la Deveselu. Militarii au recunoscut…

- Productia de autoturisme in Romania in lunile iulie-august, mai mare decat anul trecut. In perioada iulie-august 2020, au fost produse in Romania un numar de 59.496 autoturisme, o crestere de +9.6% fata de perioada similara din 2019, respectiv 54.282 unitati. Dintre acestea 33.378 unitati au fost produse…

- Ca urmare a activitaților realizate de catre lucratori de poliție judiciara din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Brașov, procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov a dispus, la data de 27 august a.c., sesizarea instanței de judecata…

- Comitetul Executiv va lua dupa pranz decizii extrem de importante: cum se va decide locul 1 in cazul in care Craiova - CFR se va termina remiza, dar și posibilitatea de a se trece la 16 echipe, plus o lege care sa prevada ca echipele ce nu pot susține un meci din cauza unui test COVID pozitiv sa piarda…

- Productia de autoturisme din Romania a scazut anul acesta cu aproape 30%. In luna Iunie 2020, au fost produse in Romania 35.121 autoturisme, o scadere de -19.13% fata de iunie 2019, respectiv 43.429 unitati. Dintre acestea, 22.149 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 12.972 unitati…

- Gheorghe Tuluc, la data faptelor consultant si ulterior consilier superior in cadrul Serviciului Finantari Investitii din Ministerul Mediului si Padurilor, a fost trimis in instanta, cu acord de recunoastere a vinovatiei, intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi primit mita aproximativ 1,3 milioane…

