Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta pentru Comert a Statelor Unite, Katherine Tai, a promis luni sa inceapa eliminarea unor tarife impuse de fostul presedinte Donald Trump Chinei, dar a presat in acelasi timp Beijingul sa discute ”sincer”, in urmatoarele zile, despre promisiunile nerespectate facute in acordul comercial…

- Criza energetica din China, care a dus la oprirea activitatilor unor fabrici, ar putea fi un pericol mai mare pentru economie decat criza datoriilor de la grupul imobiliar Evergrande, determinand investitorii sa evite industriile vulnerabile la deficitul de energie, cum ar fi sectorul siderurgic…

- China este „cel mai mare criminal” care harțuiește Taiwanul și nu are dreptul sa se opuna sau sa comenteze cererea de alaturare la pactul de liber schimb transpacific, susține guvernul taiwanez, in contextul tensiunilor privind deciziile de aderare a administrațiilor de la Taipei și Beijing la acest…

- Beijingul a respins marti temerile exprimate in ajun de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, privind construirea unor noi silozuri pentru rachete de catre China. Jens Stoltenberg s-a declarat ingrijorat ca acest lucru ar putea accelera semnificativ capacitatile nucleare ale tarii asiatice.

- Un inalt oficial al Pentagonului a purtat discutii cu armata chineza pentru prima data dupa ce Joe Biden a preluat functia de presedinte al SUA in ianuarie convorbirea concentrandu-se pe gestionarea riscurilor, a declarat vineri un oficial american pentru Reuters. Contracararea Chinei se afla de mai…

- Președintele american Joe Biden a avertizat marți ca, daca Statele Unite vor intra intr-un „razboi adevarat” cu o „putere majora”, ar putea fi ca urmare a unui atac cibernetic asupra țarii, subliniind ca Washingtonul considera China și Rusia ca fiind amenințari din ce in ce mai mari, potrivit Reuters.…

- Senatul american a adoptat miercuri o lege care interzice importurile de produse din regiunea Xinjiang din China, intr-un nou demers de a sancționa Beijingul pentru ceea ce oficialii SUA afirma ca este un genocid impotriva uigurilor și a altor grupuri musulmane, scrie Reuters.

- La bordul vehculului se aflau ingineri, topografi si personal chinez de mentenenta care lucreaza la construirea Barajului de la Dasu, in provincia Khyber Pakhtunkhwa. ”Din cauza exploziei, motorul a luat foc, vehiculul a cazut in rapa”, iar 13 persoane au murit, inclusiv noua chinezi, a declarat AFP,…