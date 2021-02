Judecat pentru delapidare, Milia a fost condamnat in prima instanta la inchisoare cu suspendare. In august 2016, politia din Targu Frumos a fost sesizata ca Milia sustrasese mai multe bunuri, „aragaz, arzator, calculator, laptop si doua bidoane de 40 kg solutie curatenie" apartinand primariei Butea. Cele doua bidoane cu substante destinate curateniei, in valoare totala de 1.950 lei, fusesera date, fara acte, parohiei „Sf. Treime" din lo (...)