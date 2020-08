Un fost ofiter al Agentiei Centrale de Informatii (CIA) a fost arestat si acuzat de spionaj in favoarea Chinei. Departamentul Justitiei din SUA a anunțat, luni, ca fostul ofițer CIA pe nume Alexander Yuk Ching Ma a fost arestat pentru spionaj in favoarea Chinei, relateaza Reuters și Agerpres. Fostul ofițer este acuzat ca a conspirat cu o ruda a sa, de asemenea fost ofiter CIA. Cei in cauza se pare ca au comunicat informatii clasificate unor oficiali din cadrul serviciilor de informatii chineze. The post Fost ofiter CIA, acuzat și arestat pentru spionaj in favoarea Chinei appeared first on Ziarul…