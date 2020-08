Stiri pe aceeasi tema

- Sediile instantelor de judecata au devenit focare de propagare a noului coronavirus, potrivit Forumului Judecatorilor din Romania. Forumul solicita masuri legislative urgente, precum digitalizarea instantelor de judecata, pentru a preveni raspandirea infectiilor, potrivit Agerpres.

