Forţele Navale Române preiau preşedinţia Forumului Comandanţilor Marinelor Militare Europene Fortele Navale Romane preiau presedintia Forumului Comandantilor Marinelor Militare Europene, iar urmatoarea reuniune a acestui organism va avea loc anul viitor la Bucuresti.



Seful Statului Major al Fortelor Navale, contraamiral Mihai Panait, a participat, miercuri si joi, la Forumul sefilor fortelor navale europene (CHENS, CHiefs of European NavieS), din care fac parte 24 de state maritime europene, indiferent daca acestea sunt membre NATO sau ale Uniunii Europene (Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

