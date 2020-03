Stiri pe aceeasi tema

- 82 de marinari din Fortele Navale Romane se afla in Marea Mediterana, la mai mult de 1800 de kilometri departare de casa, pentru a asigura comanda gruparii navale NATO de lupta contra minelor nr. 2 SNMCMG 2 Standing NATO Mines Countermeasures Group . Pana acum, echipajul navei militare "Viceamiral Constantin…

- Fregata "Marasesti" a participat marti, 25 februarie, in vestul Marii Negre, la exercitii in comun cu distrugatorul american "USS ROSS" DDG 71 , nava militara componenta a pachetului de capabilitati ale Fortelor Navale ale Statelor Unite ale Americii in Europa si Africa NAVEUR .Exercitiul, la care au…

- Seful Statului Major al Fortelor Navale Romane a prezentat marti, 21 ianuarie, sefului Statului Major al Apararii si sefilor de structuri centrale din Ministerul Apararii Nationale modul de indeplinire a obiectivelor Fortelor Navale in anul 2019, precum si proiectia activitatilor pentru anul 2020. La…

- Nava "Viceamiral Constantin Balescu" pleaca astazi, 6 luni in misiune Aflata, în premiera, la comanda Gruparii Navale permanente a NATO de lupta contra minelor numarul 2, nava "Viceamiral Constantin Balescu", din dotarea Fortelor Navale Române, va pleca astazi în…

- Puitorul de mine si plase "Viceamiral Constantin Balescu" (PM-274), din dotarea Fortelor Navale Romane, aflat in premiera la comanda gruparii navale permanente a NATO de lupta contra minelor SNMCMG - 2 (Standing NATO Mine Counter Measures Group 2), va pleca pe 20 ianuarie in misiune pentru sase luni…

- Aflat, in premiera, la comanda gruparii navale permanente a NATO de lupta contra minelor SNMCMG 2 Standing NATO Mine CounterMeasures Group 2 , puitorul de mine si plase "Viceamiral Constantin Balescu PM 274 , din dotarea Fortelor Navale Romane, va pleca luni, 20 ianuarie, in misiune pentru sase luni,…

- Romania a preluat joi, in cadrul unei ceremonii militare organizata in Terminalul pasageri al Portului Constanta, comanda gruparii navale permanente a NATO de lupta contra minelor SNMCMG - 2 (Standing NATO Mine Counter Measures Group 2), ce va fi exercitata timp de sase luni, in misiuni ce se vor desfasura…

- Seful Statului Major al Fortelor Navale, viceamiralul dr. Alexandru Mirsu, si comandantul Flotei, contraamiralul Mihai Panait, au inspectat joi, 9 ianuarie, puitorul de mine "Viceamiral Constantin Balescu" PM 274 si echipajul acestei nave, care, peste cateva zile, va prelua comanda gruparii navale permanente…