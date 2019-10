Fortele Aeriene Romane: Cel mai bun dintre cei mai buni militari, desemnat la Capu Midia (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de militari si noua bastimente ale Fortelor Navale Romane (FNR) si ale unor aliati NATO participa, in perioada 21-27 octombrie, la FALL STORM 19, unul dintre cele mai importante exercitii organizate pe teritoriul Dobrogei si pe Marea Neagra, informeaza un comunicat de presa al SMFN. Potrivit…

- Intr-un viitor nu foarte indepartat, Fortele Aeriene Romane se vor dota cu performantele, dar si destul de costisitoarele avioane de lupta F-35 Lightning II. Cel putin asa a declarat pentru „Adevarul“ analistul militar Aurel Cazacu. Concret, Romania va fi, dupa Polonia, cea de-a doua tara fost comunista…

- In vederea pregatirii sezonului de incalzire 2019-2020,Colterm anunta continuarea probelor la rece in noi zone din Timisoara. Incepand cu data de 16 septembrie pana in 30 septembrie, se vor efectua, etapizat, probele la rece, pentru ca functie de temperaturile exterioare, incepand cu data de 1 octombrie…

- Biblioteca Judeteana „Duiliu Zamfirescu” a organizat duminica, in Crangul Petrești, o noua zi din programul Biblioteca de Vacanta. Participanții au avut parte de ateliere de lectura, pictura, hand-made, jocuri in aer liber, muzica, concursuri interactive, mini-competiții sportive, ateliere de educație…

- Peste 18.000 de localnici si turisti au vizionat joi exercitiul militar si parada navala organizate de Statul Major al Fortelor Navale SMFN pe esplanada Comandamentului Flotei si in rada Portului Constanta, cu ocazia celebrarii celei de a 117 editii a Zilei Marinei Romane, conform unui bilant realizat…

