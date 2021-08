Formaţia U Craiova 1948 a remizat cu echipa Chindia Târgovişte: Scor 0-0 Formatia U Craiova 1948 a remizat, sambata seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii 1. Partida a fost programata initial la ora 18.30, dar a fost mutata la ora 19.00 luandu-se in considerare prognoza meteo, care prevedea temperaturi ridicate, potrivit News.ro. U Craiova 1948: Mogosanu – Negru, Machado, Kovacic, Huyghebaert – Asamoah, C. Albu, Pop – Sidibe (Raicea ’59), Vieira (Balan ’73), Baeten. Antrenor: Adrian Mutu Chindia: Cabuz – Capusa, Celea, Baxevanos, C. Dinu – Matis (Serban ’70), Iacob, Dulca, Popadiuc… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

