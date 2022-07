Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital (3AC) a solicitat protectie fata de creditori in Statele Unite, in temeiul legii falimentului, care permite debitorilor straini sa isi protejeze activele americane, potrivit unui dosar inregistrat vineri in instanta, transmite Reuters.…

- 3AC, cu sediul in Singapore, este unul dintre cei mai importanti investitori afectati de vanzarile bruste de pe pietele cripto si este in curs de lichidare, a relatat miercuri Reuters, citand o persoana familiarizata cu chestiunea. Reprezentantii 3AC au depus vineri o petitie la Curtea de Faliment din…

- Fondul de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital (3AC) a solicitat protectie fata de creditori in Statele Unite, in temeiul legii falimentului, care permite debitorilor straini sa isi protejeze activele americane, potrivit unui dosar inregistrat vineri in instanta, transmite Reuters.

- Fondul de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital a intrat in lichidare, a declarat pentru CNBC o persoana care cunoaste problema, marcand una dintre cele mai mari victime ale celei mai recente asa-numite "ierni criptografice". Firma Teneo a fost angajata in ultimele zile pentru a se ocupa…

- Fondul de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital a intrat in lichidare, a declarat pentru CNBC o persoana care cunoaste problema, marcand una dintre cele mai mari victime ale celei mai recente asa-numite „ierni criptografice”.

- Firma Teneo a fost angajata in ultimele zile pentru a se ocupa de procesul de lichidare, a spus persoana, care a cerut anonimatul deoarece nu era autorizata sa discute public problema. Sky News a relatat pentru prima data despre lichidare. Three Arrows Capital, sau 3AC, asa cum este si cunoscut, nu…

- Firma de brokeraj pentru active digitale Voyager Digital a emis o notificare luni dimineata, afirmand ca fondul nu a reusit sa ramburseze un imprumut de 350 de milioane de dolari in moneda stabila USDC corelata cu dolarul si 15.250 de bitcoin, in valoare de aproximativ 323 de milioane de dolari la preturile…

- Industria criptomonedelor a fost la limita luni, in timp ce bitcoin s-a menținut la puțin peste 20.000 de dolari, iar investitorii s-au temut ca problemele inregistrate la marii jucatori din sectorul criptografic ar putea declanșa o criza mai ampla pe piața, noteaza Reuters. Bitcoin, cea mai mare criptomoneda…