Stiri pe aceeasi tema

- Acordul va avea loc in mare parte in numerar, o parte din suma urmand sa fie platita in actiuni Alstom noi, au confirmat Bombardier si Alston in comunicate separate. Bombardier a anuntat ca va primi o suma neta de 4,20-4,5 miliarde de dolari, dupa deducerea unei sume care va reveni managerului canadian…

- Grupul francez Alstom a anuntat luni seara ca a semnat un protocol de acord cu producatorul canadian de avioane si trenuri Bombardier si fondul public de pensii din Quebec (Caisse de depot et placement), pentru a prelua totalitatea actiunilor la Bombardier Transport, divizia feroviara a Bombardier,…

- Axiom este o companie din Houston, Texas, iar conform acesteia, extensia adaugata ISS va include un laborator de cercetare si un observator prin care va putea fi vazut Pamantul. Reprezentantii Axiom au spus ca spera ca noul segment al ISS sa devina autonom, pentru a putea inlocui avanpostul spatial…

- Epidemia de coronavirus care a inceput sa se extinda in lume si care mobilizeaza autoritatile sanitare internationale baga in repaus formatia Cirque du Soleil care a anuntat anularea "pana la noi ordine" a tuturor reprezentatiilor la Hangzhou, in China, scrie AFP, citata de news.ro."Autoritatile…

- Compania de divertisment Cirque du Soleil a anuntat joi anularea,"pana la o notificare ulterioara", a tuturor reprezentatiilor sale programate la Hangzhou, in China, din cauza epidemiei de coronavirus, care a inceput sa se raspandeasca in intreaga lume si sa mobilizeze autoritatile sanitare internationale,…

- Echipa masculina de baschet SCM „U” Craiova va disputa maine, de la ora 19.00, in Sala „Transilvania“, duelul contra vicecampioanei Romaniei, CSU Sibiu. Partida conteaza pentru etapa a 8-a din Liga Nationala de baschet masculin. Gruparea craioveana nu trece printr-o perioada tocmai buna. Trei infrangeri…

- Programul complet al manifestarilor dedicate sarbatoririi Zilei Naționale a Romaniei organizata la Targu Jiu: Articolul Programul complet al manifestarilor de 1 DECEMBRIE la Targu Jiu! Ce trupa va urca pe scena din Piața Prefecturii apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- SATUL DE AMANARI…Primarul municipiului Barlad pare sa fi ajuns la capatul rabdarilor atunci cand vine vorba despre ambitiosul proiect de apa si canalizare, pe care, conform spuselor lui, Aquavas Vaslui si Consiliul Judetean Vaslui il tot amana invocand diverse motive. Dumitru Boros nu intelege cum este…