- Mii de oameni au asistat joi, la parada militara organizata de autoritațile județene in centrul Timișoarei. A fost una dintre cele mai mari defilari a trupelor și tehnicii militare și de ordine publica din ultimii ani organizate la Timișoara. Foarte mulți copii și parinții lor s au bucurat de vremea…

- Targul de Craciun din Piața Victoriei a fost deschis oficial astazi, evenimentul incluzand un concert TM Groove & friends. 50 de casuțe ale comercianților ii așteapta pe timișoreni la targul organizat conform unui proiect arhitectural al asociației sibiene „Events for Tourism”, organizator tradițional…

- Jaf in mijlocul zilei in „punctul 0” al capitalei Banatului. Marti, o femeie a fost deposedata de portofel in Piata Victoriei iar hotii i-au extrad o suma importanta de bani de pe cardul bancar. Polițiștii Secției 1 Timisoara au fost sesizați de femeia in varsta de 59 de ani ca in jurul orei 15, in…

- Prima parte, cea mai puțin cunoscuta, din acordul de cedare a terenului de 580 de metri patrați din viitoarea parcare supraetajata din centrul Timișoarei este pe cale sa devina realitate. Terenul și primele doua etaje ale cladirii Direcției Generale pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului din…

- Doar ce a trecut o saptamana de la rezolvarea diferendului cu primaria Timișoara pe tema parcelei de 580 de metri patrați și circul legat de viitoarea parcare supraetajata a Consiliului Județean, care se va ridica in centrul Timișoarei, și problema se inflameaza din nou. Cum sa se faca, cine sa o construiasca,…

- La sfarșitul acestei saptamani, Piața Operei din Timișoara va fi gazda unui eveniment intitulat Let there be music, in cadrul caruia timp de trei zile publicul va avea parte de concerte și DJ seturi cu o serie de artiști locali și nu numai. Evenimentul este organizat de Asociația No Sheep și Ravi, in…

- Prima editia a Beer Fest Lugoj, va perturba traficul rutier in una dintre cele mai aglomerate zone ale orasului. Incepand de miercuri si pana pe 20.09.2022, circulatia rutiera in zona centrala a municipiului Lugoj se va inchide, a anuntat administratia locala. Strazile vor fi inchise dupa cum urmeaza:…

- Ancheta a polițiștilor timișoreni in cazul alertei cu bomba de luni de la liceul MIU din centrul Timișoarei. Oamenii legii au reușit sa identifice numarul de telefon, dar și dispozitivul de pe care a fost facut apelul. Telefonul a fost furat duminica de un individ, din Piața Victoriei, de la un barbat…