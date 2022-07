Focuri de armă la Paris. Cel puțin un mort și mai mulți răniți Un barbat a fost impușcat mortal și alte patru persoane au fost ranite ușor intr-un schimb de focuri in arondismentul 11 din Paris, luni seara. Evenimentele s-au petrecut in jurul orei 21.30 intr-un bar de shisha de pe strada Popincourt. „Doi indivizi au coborat dintr-un vehicul și au tras asupra a doua persoane care stateau […] The post Focuri de arma la Paris. Cel puțin un mort și mai mulți raniți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

