- Turiștii care se afla acum in Thassos sunt speriați! Seara trecuta, in Skala Potamia, a izbucnit un incendiu de proporții intr-o padure din apropiere. Imaginile greu de privit au atras atenția tuturor romanilor care se aflau in zona, facandu-i sa se intrebe daca ar trebui sa plece spre casa sau nu.

- Incendiu intr-o locuința din satul Zaim, raionul Caușeni. Locuința a fost cuprinsa de flacari, joi, iar pentru a stinge focul a intervenit un echipaj de pompieri.Salvatorii au stabilit ca focul a cuprins o camera și antreul casei.

- Un incendiu a izbucnit in cursul serii de astazi, 28 iulie 2022, la o anexa gospodareasca din orașul Ocna Mureș. „Detașamentul de pompieri Aiud in cooperare cu SVSU Ocna Mureș intervine cu doua autospeciale pentru stingere cu apa și spuma, pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea…

- VIDEO| INCENDIU la Sohodol: O anexa gospodareasca a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale VIDEO| INCENDIU la Sohodol: O anexa gospodareasca a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul nopții de joi, 21 iulie, la Sohodol.…

- VIDEO| Lupta cu focul in condiții extreme: 50 de locuințe din zona Penteli, Grecia, salvate de flacari de pompierii romani VIDEO| Lupta cu focul in condiții extreme: 50 de locuințe din zona Penteli, Grecia, salvate de flacari de pompierii romani Inca de ieri și pe tot parcursul nopții, membrii modului…

- Intervenție a pompierilor, marți dimineața, pe strada Crișan din Timișoara. Salvatorii au fost chemați sa intervina dupa ce la o casa a izbucnit un incendiu. Focul a fost stins, iar in urma verificarilor cei de la ISU Banat au gasit cadavrul unui barbat in una dintre incaperi.

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente la un incendiu in comuna Unguraș. Din primele informații, o casa a fost cuprinsa de flacari. „Pompierii din cadrul Detașamentului Dej se deplaseaza in acest moment cu doua autospeciale la un incendiu de casa in localitatea Batin, comuna Unguraș. Din primele…