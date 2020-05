La Spitalul de Neurochirurgie din Iasi au fost confirmate inca opt persoane cu COVID-19, cinci pacienti si trei cadre medicale, numarul celor infectati ajungand la 36, transmite Agerpres. Managerul Spitalului, dr. Lucian Eva, a afirma ca toti pacientii confirmati pozitiv raman in sectorul Covid din unitatea medicala. “Am reusit sa testam aproximativ 360 de persoane […] The post Focar in creștere la Spitalul de Neurochirugie din Iași: inca 5 pacienți și 3 cadre medicale cu COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .