Focar de pestă porcină africană în Giurgiu, confirmat la porc domestic in ultimele trei zile Autoritatile sanitar-veterinare din judetul Giurgiu anunta identificarea unui nou focar de pesta porcina africana la porc domestic, fiind al doilea focar de boala confirmat in ultimele trei zile. Focarele din gospodarii se adauga altor peste 100 de cazuri de boala active la porci mistreti. Autoritatile anunta ca a fost interzisa comercializarea, instrainarea sau miscarea sub orice forma a porcilor vii, a carnii si produselor din carne de porc provenite din zonele de restrictie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro .ro ×…

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitar-veterinare din judetul Giurgiu anunta identificarea unui nou focar de pesta porcina africana la porc domestic, fiind al doilea focar de boala confirmat in ultimele trei zile. Focarele din gospodarii se adauga altor peste 100 de cazuri de boala active la porci mistreti. Autoritatile…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Giurgiu anunta ca un focar de pesta porcina africana a fost identificat intr-o gospodarie din comuna Clejani, autoritatile instituind zone de protectie si de supraveghere. Acesta se adauga celor peste 100 de cazuri identificate…

- In judetul Bihor nu mai exista niciun focar de pesta porcina africana (PPA) la animalele domestice, a anuntat, intr-un comunicat, Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Bihor, potrivit Agerpres.In continuare insa, boala evolueaza in 24 de fonduri de vanatoare, la porci mistreti.…

- Autoritațile sanitare americane au anunțat ca probele de sol și apa prelevate in Mississippi conțin o bacterie care poate provoca o boala grava, melioidoza. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un numar de cinci focare de pesta porcina africana (PPA) au fost stinse in ultima saptamana, iar in prezent mai sunt active, la nivel national, 13 de astfel de focare in gospodariile populatiei, arata datele Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Fii…

- Autoritațile clujene vor lua masuri, dupa ce a fost confirmat un caz de pesta porcina africana la un mistreț gasit mort pe raza comunei Florești. Luni, 6 iunie, a fost confirmat un caz de pesta porcina africana depistat la un mistreț gasit fara suflare in comuna Florești, județul Cluj. Mistrețul…

- Medicii din Anglia sunt obligați sa anunțe autoritațile, incepand de miercuri, atunci cand banuiesc un caz de variola maimuței, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Nepalul a raportat primele sale cazuri de pesta porcina africana, a anunțat joi Organizația Mondiala pentru Sanatatea Animalelor (OIE). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…