Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, sambata, un focar activ la Spitalul de Copii „Louis Turcanu" din Timisoara, unde șapte angajați, cu toții vaccinați cu schema completa, au fost infectați. DSP Timiș a avut, vineri, primul caz de contaminare cu tulpina Omicron a virusului SARS-CoV-2, in judet, la un tanar de 18 ani, venit […]