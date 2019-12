Foc de artificii, Rednex și șampanie în centrul Timișoarei, de Revelion: Bine aţi venit în 2020!/FOTO Centrul Timișoarei a rasunat de muzica la trecerea dintre ani. Locuitori ai urbei au venit in fata scenei din Piața Victoriei pentru a-i asculta pe cei de la Rednex, Akcent și multi alți artiști. La miezul noptii si cumpana dintre ani, oamenii au ieșit cu sticle de șampanie in centrul orașului pentru a vedea focul de artificii. The post Foc de artificii, Rednex și șampanie in centrul Timișoarei, de Revelion: Bine ati venit in 2020!/FOTO appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Revelion cu Rednex, Akcent, Sandra N și Phaiser. De asta vor avea parte timișorenii, in centrul orașului, la trecerea in 2020, la Retro Revelionul din Piața Victoriei. Primaria si Centrul de Cultura și Arta, organizatorii evenimentului au precizat ca startul petrecerii va fi dat la ora 19.30. Momentul…

- Va indreptați spre petrecerea de Revelion, spre rude, spre prieteni și va așezați la volan? Polițiștii rutieri din Timiș au cateva recomandari pentru voi de care sa țineți cont inainte de a pleca la drum. The post Conduceți cu atenție și rabdare! Recomandarile polițiștilor din Timiș pentru șoferi appeared…

- Timișorenii care nu știu inca ce sa faca in noaptea dintre ani sunt așteptați in centrul orașului. Primaria Timișoara a luat decizia de a pregati un program artistic inedit in perspectiva intampinarii anului 2020. Este vorba de un Retro Revelion, in cadrul caruia persoanele care se vor afla in Piața…

- Fara îndoiala, trecerea dintre ani reprezinta un prilej de sarbatoare pentru toata lumea, implicit pentru toti clujenii. Prin traditie, multi dintre acestia decid sa petreaca trecerea în anul nou în piata centrala a Clujului, Piata Unirii, pentru evenimentul care unește localnicii…

- Primaria Timisoara are placerea de a invita timisorenii si publicul larg sa petreaca seara de 31 decembrie in Piata Victoriei din Timisoara, pregatind un program artistic inedit in perspectiva intampinarii anului 2020. Retro Revelionul de la Timisoara va prilejui celor prezenti intalnirea cu binecunoscuta…

- Cunoscuta piesa „Cotton Eye Joe”, a suedezilor de la Rednex va fi hitul serii la revelionul din piata publica pregatit de municipalitatea timisoreana la trecerea dintre 2019 si 2020. Decizia primariei a fost sa le ofere pretrecaretilor in aer liber, care vor ciocni sampania dintre ani in Piata Victorie,…

- In weekend-ul tocmai incheiat, s-a desfașurat ultima etapa a returului Campionatului Regional Transilvania, Festivalul de Rugby “Bebe Boboc”, in localitatea Sibiu. Clubul Sportiv Warriors Timisoara s-a prezentat cu 35 de sportivi, aliniind doua grupe de U8 (copii nascuti 2014-2012) si una de U12 ( nascuti…

- Dupa aflarea rezultatelor exit poll, liberalii au facut o plimbare prin piețele centrale ale Timișoarei, pentru a-și manifesta bucuria caștigarii alegerilor. Un grup de liberali, in frunte cu Nicolae Robu, liderul PNL in Timiș, a mers prin Piața Unirii și Piața Victoriei, trecand prin Piața Libertații,…