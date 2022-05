Stiri pe aceeasi tema

- India a anuntat sambata ca interzice exporturile de grau, la numai cateva zile dupa ce preconiza un nivel record al livrarilor anul acesta, transmite Reuters. Masura luata din cauza caniculei care a afectat recolta ar putea duce la o scumpire a graului pe plan mondial, dupa ce piata interna a inregistrat…

- Romania e tot mai dependenta de importuri. In primele luni ale anului, am adus din alte tari produse in valoare de aproape 30 de miliarde de euro, mult peste nivelul de anul trecut, noteaza stiri.tvr.ro. Au crescut, de exemplu, cantitațile importate de alimente și combustibili. Economiștii avertizeaza…

- Tellur, brand 100% romanesc pe piata de accesorii telecom si entertainment, a lansat gama Tellur Green, formata din produse ecologice, in cadrul unui program de sustenabilitate. Produsele din cadrul gamei Tellur Green sunt fabricate fie din materiale biodegradabile, cum ar fi fibra de grau, fie din…

- Peste 800.000 de bilete pentru Cupa Mondiala de fotbal 2022 din Qatar (21 noiembrie - 18 decembrie) au fost cumparate in prima faza a vanzarii, deschisa pe 19 ianuarie, a anuntat miercuri FIFA intr-un comunicat citat de AFP. "In total, 804.186 de bilete sunt in mainile suporterilor", a indicat FIFA,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a asigurat Ucraina de sprijinul țarilor G7 in lupta contra Rusiei. „Continuam sa furnizam Ucrainei arme defensive și letale”, a declarat Macon dupa Summitul NATO și G7 de la Bruxelles, potrivit AFP. Macron susține ca sancțiunile luate impotriva Moscovei au cu adevarat…

- Miliardarul Ion Țiriac a povestit prin ce chinuri a trecut dupa ce s-a infectat cu coronavirus. El a povestit ca a luat virusul pe cand se afla in Statele Unite ale Americii, insa a revenit in Europa și a stat internat in spital, in Germania, opt zile. Omul de afaceri a afirmat ca, din punctul sau de…

- Cargobotul care saptamana trecuta a luat foc in Oceanul Atlantic, in timp ce transporta circa 4.000 de autoturisme produse de grupul Volkswagen, ar putea sa coste producatorul auto german cel putin 155 de milioane de dolari. Din bunurile cu o valoare totala de aproximativ 438 milioane de dolari care…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a avertizat sambata ca fortele NATO in Europa de Est vor fi intarite si mai mult daca Rusia va ataca Ucraina, si a prevenit Moscova ca se expune unor sanctiuni economice severe fara precedent. „Pot afirma cu certitudine absoluta ca, daca Rusia…