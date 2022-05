Stiri pe aceeasi tema

- Rata de crestere negativa a ratat chiar si estimarea modesta a Dow Jones, privind o crestere de 1% pentru primul trimestru. In ciuda datelor dezamagitoare, pietele au acordat putina atentie raportului, actiunile si obligatiunile fiind in mare parte in crestere pe Wall Street. O parte din scaderea PIB-ului…

- Preturile la alimente si energie, a caror crestere a fost agravata de razboiul din Ucraina, ar putea ramane la un nivel ridicat timp de mai multi ani, estimeaza Banca Mondiala care a mentionat sfarsitul anului 2024, noteaza agerpres. „Razboiul din Ucraina a provocat un soc major pe pietele produselor…

- Presedintele rus Vladimir Putin declara ca economia Federatiei Ruse este pe cale sa se "stabilizeze", dupa ce a fost lovita de mai multe serii de sanctiuni occidentale in urma declansarii "operatiunii militare ruse" in Ucraina.

- Economia globala intra probabil intr-o „cesiune de razboi”, iar piețele subestimeaza durata acesteia, a avertizat strategul de investiții David Roche. Piețele incearca sa treaca printr-o serie de obstacole economice concomitente, inclusiv invazia Rusiei in Ucraina, inflația in creștere, creșterea ratelor…

- La fel cum economia globala revine dupa anii pandemiei, o lista tot mai mare de riscuri intuneca perspectivele economice – deși majoritatea analiștilor inca cred ca o recesiune in acest an este relativ puțin probabila. Razboiul din Ucraina, sancțiunile impuse Rusiei, politicile „zero Covid” ale Chinei,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 7,13 dolari, sau cu 5,9%, la 113,52 dolari pe baril pana la ora 17:04 GMT (20:00 ora Romaniei). Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI), de referinta in SUA, au scazut cu 6,77 dolari, sau cu 5,9%, la 107,13 dolari pe baril.…

- Piata petrolului inregistreaza fluctuatii mari de mai bine de doua saptamani, iar ambele contracte de referinta au variat in ultimele 30 de zile in cel mai mare interval de minim si maxim de la jumatatea anului 2020. Pretul petrolului Brent sa fluctuat intr-un interval de 6 dolari, intre 97,55 dolari…

- Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, a avertizat ca este posibil ca Rusia sa nu-si poata indeplini angajamentele externe din cauza sanctiunilor care i s-au impus pentru invadarea Ucrainei, insa aceasta situatie nu va provoca o criza financiara globala, transmite…