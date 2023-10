FMI, droguri și păcănele Nu ințeleg de ce reprezentanții FMI au dat un mic semn de incredere in Proiectul de lege privind masurile fiscal bugetare al lui Marcel Ciolacu. Ce-o fi așa pozitiv in desființarea locurilor neocupate de funcționari bugetari și in reglementarea achiziției de autoturisme, laptopuri și telefoane mobile? De ce se minuneaza in vazul lumii funcționarii de la FMI de proiectul acelei incropeli scoase din nari și din urechi de Ciolacu, Boloș și consilierii lor și se fac ca nu vad costurile umflate ale statului roman? Merge și la FMI cu pile? Au primit de acasa misiunea sa o lase mai ușor pentru ca suntem… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

