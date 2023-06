Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi ca spionii ucraineni cred ca Rusia a pus la cale un incident pentru a elibera radiații de la cea mai mare centrala nucleara din Europa, acuzație negata de Kremlin, noteaza Reuters.Intr-o declarație video, Zelenski a declarat ca Kievul iși impartașește…

- Una dintre ultimele conducte care transporta gazul rusesc catre Europa ar putea fi inchisa pana la sfarșitul anului viitor, atunci cand expira contractul de furnizare al Ucrainei cu Gazprom. „Șansele ca Moscova și Kievul sa ajunga la un acord privind reinnoirea contractului de tranzit pe cinci ani,…

- Rusia ar putea inchide una dintre ultimele conducte care transporta gaz rusesc spre Europa pana la sfarșitul anului viitor, cand expira contractul de furnizare al Ucrainei cu Gazprom, a declarat ministrul ucrainean al Energiei, German Galushchenko.

- Danemarca ar vrea sa gazduiasca in iulie un summit pentru pace intre Ucraina si Rusia, insa o astfel de reuniune ar avea nevoie de implicarea Indiei, Chinei si Braziliei, a declarat luni ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, noteaza Reuters, potrivit Agerpres. CITESTE SI Ecaterina Andronescu…

- Uniunea Europeana ar trebui sa ia masuri drastice impotriva importurilor de carburanți indieni produși din petrol rusesc, a declarat șeful diplomației europne, Josep Borrell, intr-un interviu pentru Financial Times, citat de CNN și Reuters.In ultimul an, dupa ce Moscova a declanșat invazia in Ucraina,…

- Zeci de activiști ucraineni Euromaidan cu sediul la Varșovia au protestat chiar la cimitirul sovietic al orașului marți (9 mai) și au blocat intrarea ambasadorului Rusiei, care a venit sa depuna o coroana de flori pentru a marca ziua. Protestatarii au pus in scena o instalație la intrarea in cimitir,…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, a declarat ca regiunea transnistreana, care nu se afla sub controlul autoritatilor de la Chisinau si pe teritoriul careia este prezenta armata rusa, obliga Ucraina sa mentina trupe la granita cu Republica Moldova. Oficialul a dat insa asigurari ca Ucraina…

- Ucraina a recunoscut joi ca fortele ruse au inregistrat unele castiguri in interiorul orasului Bahmut, epicentrul luptelor din estul tarii, dar cu pierderi umane majore, ceea ce a slabit ofensiva Moscovei, in timp ce Kievul isi pregateste contraofensiva proprie, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.…