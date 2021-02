Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 3-1 (1-1), luni seara, in deplasare, la Medias, in ultimul meci din etapa a 18-a a Ligii I de fotbal. Sibienii au deschis scorul prin brazilianul Romario Pires (33), dupa care campioana a inscris de trei ori, prin Alexandru Chipciu (37), Gabriel…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Hermannstadt, Liviu Ciobotariu, a declarat ca sper ca formatia sibiana sa repete jocul bun din etapa anterioara si sa castige in fata campioanei CFR Cluj. ''Ne asteapta un joc greu. Intalnim campioana Romaniei - CFR Cluj. Este o echipa puternica, solida pe toate…

- Dinamo s-a impus in runda #16 din Liga 1, in deplasarea de la Mediaș contra celor de la FC Hermannstadt, scor 2-0, iar „cainii roșii” s-au apropiat la doua puncte de ultima poziție care asigura calificarea in play-off. Ruben Albes, antrenorul celor de la FC Hermannstadt, a fost dezamagit de infrangerea…

- Eric de Oliveira se simte ca acasa in Romania. S-a casatorit cu o jucatoare de handbal, Cosmina, iar impreuna ai doi copii. Marea majoritate a timpului o petrece la București, dar afacerile lui sunt la Mediaș. Acolo unde are o casa, un restaurant, de care se ocupa soția, dar și sora acestuia venita…

- Toni Petrea (45 de ani), antrenorul lui FCSB, a susținut o conferința de presa inainte de meciul echipei sale cu UTA. Antrenorul liderului Ligii 1 a dezvaluit care este starea lui Darius Olaru, dar și Florin Tanase și Dennis Man, golgheterii campionatului, care s-au accidentat in ultimul meci al roș-albaștrilor,…

- FCSB. Accidentarile lui Dennis Man, Florin Tanase și Darius Olaru ii scot din joc macar pentru urmatoarea etapa de campionat, iar FCSB a fost dependenta de cei 3 in toate meciurile susținute in Liga 1 in acest sezon și nu i s-a intamplat sa nu poata conta pe niciunul dintre ei nici macar intr-un joc.…

- Astra Giurgiu a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, in deplasare, la Medias, intr-un meci din etapa a 11-a a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Valentin Gheorghe (82), cu un sut din mijlocul careului, printre picioarele portarului…

- Astazi, Naționala Under 21 va intalni Danemarca, la Ploiești, pe stadionul “Ilie Oana”. Partida decisiva pentru calificarea la EURO 2021 este programata la ora 20:30 și va fi arbitrata de ”centralul” Georgi Vadachkoria, din Georgia. O victorie cu Danemarca asigura calificarea, dar jocul rezultatelor…