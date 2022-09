Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul economiei, Florin Spataru, afirma, miercuri seara, ca industria nationala de aparare reprezinta un domeniu strategic in economia nationala si, in contextul conflictului din Ucraina, se impun actiuni concrete in vederea protejarii intereselor nationale. Guvernul a aprobat, miercuri, o Ordonanta…

- „Atlasul Economic, un proiect de succes al Ministerului Economiei, confirmat de Camera Franceza de Comert, Industrie si Agricultura din Romania. Am participat la o dezbatere online organizata de CCIFER, la care am avut prilejul sa vorbesc despre un proiect important lansat recent de Ministerul Economiei,…

- Ghidul solicitantului pentru schema de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investitii destinate industriei prelucratoare a fost aprobat, iar apelul de proiecte va fi lansat in urmatoarele 30 de zile, a anuntat Ministerul Economiei, pe pagina oficiala de Facebook. “Intram in linie dreapta…

- Deputatul PSD Radu Cristescu il acuza pe ministrul Mediului, Tanczos Barna ca face jocurile Ungariei in scandalul Blue Air. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- „Agricultura este unul dintre cele mai afectate sectoare economice de crizele suprapuse din ultimii doi ani. Lipsa contractelor cu furnizorii de gaz este o problema acuta pentru producatorii de ingrasaminte si fertilizatori, iar acest fenomen, care afecteaza toata industria romaneasca, ameninta productia…

- Scandalul declarațiilor rasiste facute de Viktor Orban in Romania inca au ecouri, iar ministrul Mediului, Tanczos Barna, a dat din colț in colț cand a fost intrebat de jurnaliști care este punctul sau de vedere cu privire la acele declarații. Ministrul a spus ca Fii la curent cu cele mai noi…

- ”Interesul oamenilor de afaceri straini de a investi in tara noastra este tot mai evident. In calitate de ministru al economiei, ma intalnesc saptamanal cu investitori din multe tari europene care imi transmit ca Romania se afla pe primul loc in randul tarilor atractive pentru dezvoltarea de noi afaceri,…

- Petre Daea reacționeaza dupa ce vineri a fost chemat la DNA in calitate de martor in dosarul in care este implicat Adrian Chesnoiu, fostul ministru al Agriculturii. Intr-o postare pe Facebook, Petre Daea a explicat ce s-a intamplat, de fapt, la DNA. ”Intrucat episodul de ieri, puternic si diferit mediatizat,…