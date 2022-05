Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea estimata a Centrului Integrat de Transplant de la Cluj este de 200 de milioane de euro, iar proiectul este inclus la finantare pe fonduri europene prin intermediul PNRR, transmite, marti, CJ Cluj. „Pentru inceput, costurile constructiei propriu-zise a singurului Centru Integrat de Transplant…

- Reabilitarea cladirilor cu risc seismic I și II se va face cu bani de la Guvern, spune ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila . Guvernul a adoptat, miercuri, un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor , inclusiv a cladirilor publice, cu finanțare nerambursabila…

- Ieri, primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, in calitate de președinte executiv, a reprezentat Asociația Municipiilor din Romania, la Conferința inițiata de The Diplomat București, cu tema ,,Planul Național de Redresare și Reziliența” (PNRR). La eveniment au participat ministrul Economiei, Florin…

- Romania si-a indeplinit toate jaloanele din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pe care si le-a asumat impreuna cu Comisia Europeana, a declarat, ieri, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Economiei, Florin Spataru, potrivit Agerpres. „Discutam despre Planul National de Redresare…

- Romania si-a indeplinit toate jaloanele din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), pe care si le-a asumat impreuna cu Comisia Europeana, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Economiei, Florin Spataru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Creșterea suprafețelor irigate reprezinta un obiectiv de o importanța strategica, atat pentru dezvoltarea agriculturii și economiei romanești, cat și pentru asigurarea securitații alimentare. Este mesajul pe care l-am transmis premierului Nicolae Ciuca prin intermediul unei interpelari parlamentare.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca in mai puțin de 48 de ore de la prezentarea programului „Sprijin pentru Romania” au fost deja adoptate, in Parlament, doua dintre masurile anunțate in program. „In mai puțin de 48 de ore de cand, impreuna cu domnul prim-ministru Nicolae Ciuca…

- Ministerul Economiei a transmis la Comisia Europeana 8 proiecte propuse de companii industriale cu investiții in Romania, pentru a putea eventual sa obțina fonduri europene in valoare totala de 500 de milioane de euro, alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pentru cercetare și…