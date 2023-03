Stiri pe aceeasi tema

- Dani Stoian, baiatul cel mare al lui Florin Salam, a implinit varsta de 19 ani. Acesta a fost sarbatorit de familie la o petrecere fastuoasa cu zeci de invitați. Florin Salam a cantat in cinstea fiului sau! Cum a aratat tortul tanarului.

- Sarbatoare mare in familia lui Vali Vijelie! Fiica sa a implinit 24 de ani, iar artistul a marcat momentul așa cum se cuvine. Cantarețul a organizat o petrecere pentru Cati și a postat un mesaj emoționant.

- Pe 9 martie, in ziua in care Ion Caramitru ar fi sarbatorit 81 de ani, la Institutul Cultural Roman de la Londra a avut loc vernisajul in memoriam „Beyond the Stage” (Dincolo de scena), cu imagini inedite ale marelui actor, realizate de fotograful TNB, Fl

- Rona Hartner și-a sarbatorit ziua de naștere! Vedeta a implinit ieri 50 de ani. Cum a sarbatorit artista cu ocazia aniversarii, dar și alaturi de cine. Se gandește sau nu actrița sa iși refaca viața. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Rona Hartner a schimbat ieri prefixul. Vedeta a implinit 50 de ani și a organizat o petrecere la ea acasa, pentru prieteni, cu mancare de post și voie buna! Artista care traiește in Franța a implinit 50 de ani și a organizat o petrecere la ea acasa cu mulți invitați și mancare de post, noteaza […] The…

- Cum arata in prezent mormantul Fanicai, regretata soție a lui Florin Salam. Cum a fost aranjat locul ei de veci. Ce imagini a postat fiul ei, Dani Stoian, de 8 martie, cand se sarbatorește ziua mamei.

- Gheorghe Hagi a implinit astazi 58 de ani. Fostul capitan al echipei naționale a primit o mulțime de mesaje de la foștii colegi, iar jucatorii de la Farul i-au adus un tort. Și la conferința de presa, desfașurata inaintea partidei cu CS Universitatea Craiova, a avut parte de un moment special. Jurnaliștii…

- Dupa transferul lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr, familia portughezului s-a mutat la Riyadh, intr-o locație de lux. Partenera fotbalistului a implinit 29 de ani, ocazie cu care a organizat o petrecere, la care a invitat membrii familiei, dar și prieteni apropiați, relateaza presa romana .