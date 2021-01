Stiri pe aceeasi tema

- Florin Roman, deputat al PNL Alba, a transmis prin intermediul paginii de socializare, o mica poveste cu talc, in urma tensiunilor dintre apropiații lui Ludovic Orban și liberalii care susțineau ca ar fi „sacrificat” interesele partidului pentru a ajunge la șefia Camerei Deputaților. „Fiind sâmbătă,…

- Vaccinarea anti-gripala a inceput in județul Alba, iar, pana in prezent, peste 20 000 de persoane au beneficiat de acesta. Potrivit informațiilor transmise de catre reprezentanții DSP Alba, un numar total de 23 174 de cetațeni din județul nostru au fost imunizați impotriva virusului gripal, din cele…

- CCR a decis marți, potrivit unor surse judiciare, ca impozitarea pensiilor speciale cu 85% este neconstituționala. Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a anunțat marti decizia pe sesizarile Avocatului Poporului si Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu Legea privind noul sistem…

- Ziarul Unirea OMS: Vaccinarea impotriva COVID-19 nu ar trebui facuta obligatorie, decat in ​​circumstante profesionale specifice Vaccinarea impotriva Covid-19 nu ar trebui facuta obligatorie, decat in ​​circumstante profesionale specifice, a declarat luni, 7 decembrie directorul Organizatiei Mondiale…

- Reprezentanții USR PLUS Alba au fost prezenți duminica, 6 decembrie, la vot. Aceștia au votat in mare parte pentru apararea justiției, pentru reformarea insituțiilor publice și pentru refacerea Parlamentului Romaniei. Beniamin Todosiu, copreședintele USR PLUS Alba: Votul este un drept, dar și o obligație…

- Deputatul USR Iulian Bulai anunta marti, intr-o postare pe Facebook, ca a ajuns la Parlament pentru a-si da demisia, amintind ca USR are un proiect legislativ pentru eliminarea pensiilor speciale, care a fost blocat de PSD, iar pentru ca nu au reusit sa le elimine, parlamentarii USR demisioneaza.…

- Gestul lui Barna il irita pe Orban Liderul USR, Dan Barna, a anuntat ca toti senatorii si deputatii USR vor demisiona, in cursul zilei de marti, pentru a nu beneficia de pensie speciala. ”Maine dimineata, deputatii si senatorii USR isi vor depune demisia din Parlament pentru a nu face parte dintre cei…

- Ziarul Unirea EXCLUSIV| Cine sunt oamenii care ii ,,mana in lupta” pe useriști impotriva lui Florin Roman. Mesaje de pe grupurile interne ale partidului Europarlamentarul USR Cristian Ghinea ii sugera la acea vreme lui Beniamin Todosiu, președinte USR Alba, un raspuns in razboiul pe care acesta il purta…