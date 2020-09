Stiri pe aceeasi tema

- Un artist cu o cariera impresionanta, de peste 35 de ani, Ștefan Banica are aceeași bucurie ca la debut, atunci cand se afla pe scena, fie ca vorbim despre un concert, un spectacol de teatru sau postura de jurat la X Factor (Antena 1). Dar ce face artistul atunci cand nu muncește? Ne-a dezvaluit totul,…

- Caștigator in 2013, sub mentoratul Deliei, Florin Ristei a revenit in competiția X Factor in sezonul noua, dar de aceasta data ca jurat, noteaza click.ro. ”In doua seri, cand plecam de la filmarile pentru cel de-al noualea sezon X Factor, mi s-au intamplat lucruri deosebite! In prima seara, cand am…

- Florin Ristei a povestit pe conturile de socializare cum a fost victima farsei colegilor de emisiune. Astfel, juratul X Factor și-a gasit mașina autocolantata in parcare și le-a intrat in joc oferindu-le servicii de tip car sharing. Cum și-a gasit Florin Ristei mașina, dupa ce a lasat-o intr-o parcare…

- Ștefan Banica Jr. și Florin Ristei au facut mișto de Delia și Loredana Groza. Ștefan Banica Jr. a publicat o poza editata in care apare el și cu colegul jurat Florin Ristei, in care iși parodiaza colegele de jurate de la X Factor. Ștefan Banica Jr. și Florin Ristei fac mișto de Delia și Loredana […]…

- A cunoscut succesul la 13 ani și dupa 20 de ani lumea inca iși amintește de „Dana”, piesa cu care a debutat! Noul jurat la „X Factor” (Antena 1) a vorbit cu sinceritate despre parcursul sau in industria muzicala, dar și despre viața personala.- In primul rand, felicitari pentru noul proiect! Spune-ne…

- Fiica Loredanei Groza a implinit 22 de ani, iar cu aceastaocazie, mama ei i-a transmis un mesaj emoționant postat alaturi de un clip careconține imagini cu Elena de cand era bebeluș. Mai mult, artista a postat peInstagram imagini cu fiica ei. Cele doua parca sunt surori și au o relație speciala.„Happy…

- Ștefan Banica, Loredana, Delia și Florin Ristei sunt ceipatru membri ai juriului in cel de-al noualea sezon X Factor, care va aveapremiera in aceasta toamna, la Antena 1. Sezonul cu numarul noua aduce nu doar multe reguli noi, pecare concurenții sunt pe cale sa le descopere, ci și doi jurați noi alaturi…