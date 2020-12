Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte a fost scoasa din minți de soțul ei, care nu ar acorda atenție suficienta detaliilor legate de aspectul lui și nici nu o ajuta cu treburile de zi cu zi. Gestul lui Florin Pastrama a infuriat-o la culme pe vedeta, iar reacția ei a fost pe masura.

- De-a lungul timpului mulți s-au intrebat daca intre Raluca și Florin Pastrama este vreo legatura de sange, asta pentru ca amandoi poarta același nume de familie! Ei bine, iata ca intr-adevar cei doi sunt ruda și ca au o relație frumoasa!

- Florin Pastrama a ajuns pe mana Poliției, dupa ce s-ar fi incaierat cu un vecin. Soțul lui Brigitte a fost la doar un pas de a se bate in mijlocul strazii, iar imagini cu incindentul au ajuns și in presa.

- Brigitte a divorțat de Ilie Nastase și și-a refacut viața alaturi de Florin Pastrama. Bruneta nu a negat niciodata problemele care au existat in casnicia cu fostul tenismen, iar acum a facut o dezvaluire neașteptata in cadrul reality-show-ului pe care il are la Antena Stars. Fosta concurenta de la Ferma…

- Florin Pastrama e de negasit. Soțul lui Brigitte a plecat de acasa, iar totul s-ar fi intamplat dupa ce aceștia s-ar fi certat din nou! Bruneta s-ar fi incuiat inainte in baie pentru a nu se ciocni din nou violent cu soțul sau! Avem detalii exclusive!

- In urma episodului scandalos petrecut in plina strada, intre Brigitte și Florin Pastrama, s-au facut numeroase scenarii, astfel ca, in cele din urma aceștia au dezvaluit cum au ajuns in aceasta situație. „Noi am inceput ziua foarte prost. Aveam un fel de tahicardie și am luat și un medicament. Toata…

- Brigitte și Florin Pastrama au fost surprinși intr-o parcare a unui supermarket din Capitala, in timp ce bruneta era bruscata langa mașina, de soțul ei. Cei doi au facut primele declarații și au explicat ce s-a intamplat.„Ce s-a intamplat, așa este cand te iubești prea mult,toate chestiile incep de…