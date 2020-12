Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania, Florin Jianu, a fost ales ca membru al Consiliului Consultativ al Facultatii de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru perioada 2020-2024, potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES. Astfel, Florin Jianu…

- Proiectul „Start in cariera prin master didactic” ofera celor 400 de masteranzi din cele opt universitați care organizeaza, pentru prima data, programe-pilot de studii universitare de master didactic, la forma de invațamant cu frecvența, o bursa lunara de studiu, in valoare de 2.350 lei, pe intreaga…

- Monica Cristina Anisie, ministrul educatiei si cercetarii, a semnat contractul de finantare pentru proiectul "Start in cariera prin master didactic". Proiectul "Start in cariera prin master didactic" ofera celor 400 de masteranzi din cele opt universitati care organizeaza, pentru prima data, programe-pilot…

- Florin Jianu va conduce Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania inca patru ani, au decis membrii organizatiei in cadrul celei de-a VIII-a Conventii Nationale a CNIPMMR, organizata vineri la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Consiliului, transmis…

- Proiectul Pactul pentru munca (PPM) este tot mai aproape de concretizare. Dupa o serie de dezbateri care au avut loc in ultimii doi ani in cele mai mari centre economice si universitare din tara, in urmatoarea perioada vor avea loc intalniri cu reprezentantii tuturor partidelor politice pentru a discuta…

- Boardul PPM, format din reprezentanți ai Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), Confederația Patronala Concordia, Confederația Patronala din Industria Romana (CONPIROM), Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii…

- Proiectul PACTUL PENTRU MUNCA (PPM) este tot mai aproape de concretizare. Dupa o serie de dezbateri care au avut loc in ultimii doi ani in cele mai mari centre economice și universitare din țara, in urmatoarea perioada vor avea loc intalniri cu reprezentanții tuturor partidelor politice pentru a discuta…

- Republica Moldova iși alege președintele. La 1 noiembrie, cetațenii statului vecin sunt chemați la urne, pentru a-și alege președintele pentru urmatorii patru ani. In cursa pentru fotoliul de președinte sunt inscriși opt candidați, dar cele mai mari șane de caștig le au Maia Sandu și Igor Dodon, actualul…