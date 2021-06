Stiri pe aceeasi tema

- „In sistemul de educatie trebuie consecventa si coerenta, ne-a lipsit in sistemul de educatie din Romania acest lucru, coerenta. Competente exista, exista foarte multe plusuri, dar la nivelul coerentei am stat rau si acest lucru trebuie remediat.Legea educatiei a fost schimbata de 117 ori in ultimii…