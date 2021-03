Florin Cîţu: “Venim cu o lege a salarizării nouă” Premierul Florin Citu afirma ca, in sectorul public, nu mai exista un salariul minim, sporurile fiind acordate “doar pentru ca tu apari la locul de munca”. “Am spus ca in acesti patru ani de zile veniturile in sectorul public (…) s-au dublat, cifrele sunt reale (…) Ganditi-va ca in 2016 se cheltuiau 53 de miliarde de lei cu personalul bugetar, astazi se cheltuiesc 110 miliarde de lei. Dintre aceste 110 miliarde de lei, 27 aproape sunt sporuri. Nu ar fi o problema daca aceste sporuri ar merge la oameni care si-au facut treaba si peste, (…) din pacate, aceste sporuri sunt date doar pentru ca tu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

