- Premierul Florin Citu a declarat ca autoritatile sunt pregatite sa asigure in lunile urmatoare vaccinarea anti-COVID a 150.000 de persoane pe zi, reiterand faptul ca tinta ferma a Guvernului este aceea ca in luna septembrie sa existe 10,4 milioane de romani imunizati. "Am spus ca merge bine…

- Premierul Florin Citu se vaccineaza sambata, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar „Dr. Carol Davila”, unde cu o zi in urma s-a vaccinat si presedintele Klaus Iohannis. „Premierul Florin Citu se va vaccina public impotriva COVID-19 sambata, 16 ianuarie a.c., incepand cu ora 12:00, la…

- Premierul Florin Cițu susține ca Romania va ajunge la 100.000 de vaccinari pe zi, iar in luna septembrie am putea ajunge la 10,4 milioane de oameni vaccinați. Citește și: Premiera ISTORICA pentru SUA: Donald Trump a fost pus sub acuzare, fiind singurul președinte care o pațește de doua ori…

- Premierul Florin Citu a dispus, in sedinta de marti a Guvernului, acordarea unor ajutoare umanitare de urgenta in valoare de peste 300.000 de lei, constand in alimente si alte bunuri, familiilor sinistrate in urma incendiului din data de 7 ianuarie, din Miercurea Ciuc, potrivit unui comunicat de presa…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, dupa ședința de Guvern de miercuri, ca autoritațile sunt pregatite pentru a doua etapa de vaccinare, iar ținta lor este sa aiba 1.000 de centre de vaccinare, care sigur va fi atinsa. Cițu este sigur ca se va ajunge la 100.000 de persoane vaccinate pe zi și considera…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Satu Mare, ca depinde de fiecare dintre noi ce se intampla de sarbatori, iar pentru a opri transmiterea virusului in comunitate este nevoie de cel putin trei saptamani in care sa respectam regulile. In aceste conditii, am putea ajunge la un platou…