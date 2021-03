Florin Cîţu: Dorim să construim spitale noi prin PNRR, singura condiţie este să fie finalizate până în 2026 "Am pornit cu aceeasi reforma pe care o regasim in buget, dar reforma aceasta trebuie sa se vada in investitii. Veti vedea ca resursele alocate in PNRR se concentreaza pe proiecte de investitii. Romania a ramas in urma la investitii in infrastructura: transport feroviar, si sigur va ramane emblema acestui Guvern, dorim sa construim spitale noi. Nimeni nu a facut acest lucru in 30 de ani si veti vedea ca in acest PNRR sunt alocate sume pentru constructia de spitale noi”, a declarat Florin Citu, sambata, la Focsani. Premierul i-a rugat pe cei care au in plan construirea de spitale noi sa aplice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

