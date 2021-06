Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul organizației PNL de la Targu Mureș s-a dat o batalie foarte interesanta și cu implicații majore in perspectiva Congresului PNL, care va avea loc in aceasta toamna. In competiție au intrat actualul lider al PNL Targu Mureș, deputatul Ervin Molnar, și prof. univ. dr. Horațiu Suciu,…

- Rares Bogdan i-a transmis lui Ludovic Orban sa inceteze sa duca „o campanie murdara”, dupa ce presedintele PNL a declarat la Botosani ca a fost abandonat in timpul negocierilor pentru formarea Guvernului de echipa care ar fi trebuit sa il sprijine. „Deși am fost parasit in timpul negocierilor de echipa…

- Liderii PNL au inceput razboiul declarațiilor, in lupta pentru șefia partidului. Ludovic Orban a spus ca “a fost parasit” de echipa de negociere pentru alcatuirea coalitiei desemnata de PNL din care faceau parte Raluca Turcan, Rares Bogdan si Robert Sighiartau, iar acestia au incercat sa convoace un…

- Vicepremierul Raluca Turcan il acuza pe Ludovic Orban ca a cedat trei ministere importante doar pentru a obține la schimb, pentru el, funcția de președinte al Camerei Deputaților. La randul sau, Florin Cițu a spus ca nu este posibil ca Ludovic Orban sa fi facut o astfel de declarație pentru ca ”nu…

- El a spus ca sunt multi in partid care au incercat sa se pozitioneze contra sa, adaugand ca "la fiecare palma peste obraz" pe care a primit-o, a intors si obrazul celalalt."Decizia de a candida la presedintia PNL este o decizie pe care am luat-o greu. Am luat-o nu pentru obiectivele mele de cariera,…

- Consiliul National al PNL se reuneste, duminica, pentru a aproba calendarul alegerilor interne si detaliile pentru Congres. Propunerea Biroului Executiv este ca alegerile in filiale sa inceapa la 1 iunie, iar Congresul sa aiba loc in 25 septembrie, cu prezenta fizica a 5.000 de delegati. Vicepresedintele…

- Ludovic Orban a declarat ca orice vrea sa candideze la sefia PNL o poate face si, in cazul in care va avea un contracandidat la functia de presedinte al formatiunii, il asigura pe acesta ca va desfasura o campanie corecta, pozitiva si care sa fie spre binele partidului. „Oricine vrea sa candideze, poate…

- Europarlamentarul a precizat ca el nu va candida la Congres pentru șefia partidului. ”Primul lucru intr-un Congres, intr-o batalie, este sa ai o retorica buna, retorica invingatorului. Mai e mult pana departe. Il asigur cu simpatie pe Ludovic Orban ca va avea contracandidat si va avea unul foarte puternic.…