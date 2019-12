Animalele si plantele salbatice, deja confruntate cu numeroase amenintari, trebuie sa faca fata si modificarilor climatice, a avertizat Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii (UICN) cu ocazia unei actualizari a Listei rosii a speciilor amenintate cu disparitia de pe Terra, indemnand totodata tarile membre "sa actioneze cu rapiditate", informeaza AFP. UICN a adaugat 1.840 de noi specii amenintate cu extinctia pe acea Lista rosie, ridicand astfel numarul lor total la 30.178, potrivit unui comunicat publicat in timpul negocierilor organizate de ONU in domeniul climei, in cadrul COP25 de…