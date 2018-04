Fleet Management Conference revine pe 17 aprilie, la Hotel Caro Bucuresti! Fleet Management Conference, cel mai important eveniment dedicat gestionarii eficiente a flotelor auto, revine pe 17 aprilie 2018, la Hotel Caro Bucuresti!



Cea de-a cincea editie a conferintei reuneste reprezentanti ai asociatiilor de profil din industria auto, manageri de flote ai celor mai importante companii multinationale, dar si consultanti, cu scopul de a oferi solutii pentru optimizarea performantei flotelor si modalitati de rezolvare a provocarilor care apar in aceasta industrie.



Subiecte abordate in cadrul conferintei:



Leasing operational versus leasing-ul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

